Jéssica Silva apresenta Benfica: «A mesma dinâmica, responsabilidade maior»

Teve lugar esta terça-feira, num conhecido centro comercial de Odivelas, uma sessão de autógrafos com a presença de cinco jogadoras de futebol do Benfica, que fizeram as delícias dos muitos adeptos que ali acorreram: Marta Cintra, Andreia Norton, Jéssica Silva, Anna Gasper e Andreia Faria.À margem do evento, Jéssica Siva prestou algumas declarações, começando por afirmar sobre a pré-época das encarnadas: "Está tudo a correr bem, os treinos têm sido muito intensos e estamos super motivadas. No próximo fim-de-semana vamos ter o primeiro jogo oficial, que vamos querer muito ganhar".No mês de setembro, as encarnadas terão a abrir a meia-final da Supertaça diante do Sp. Braga, já no próximo sábado; dia 6, o jogo da primeira eliminatória da Liga dos Campeões, diante do Cliftonville; a meio da semana seguinte, o segundo encontro relativo à Supertaça (3.º/4.º lugar ou final), a que se seguirá o início de campeonato com a deslocação ao terreno do Torreense. Numa alusão a essa cadência, a avançada encarnada não tem dúvidas: "Vai ser um mês complicado com muitas competições e pouco descanso, mas estamos a preparamo-nos da melhor forma."Relativamente à temporada no seu todo, referiu: "O Benfica tem um projeto ambicioso e o que queremos é entrar em cada jogo para ganhar. Nada se alterou, a dinâmica é a mesma, a responsabilidade talvez seja maior, mas o que queremos é continuar a crescer e voltar a conquistar os troféus que conquistámos na temporada passada."Já Andreia Faria, começou por aludir à sessão de autógrafos: "É sempre muito bom receber o carinho dos nossos adeptos, uma vez que só nos vem trazer mais força para aquilo que são os nossos desafios. Sábado é o primeiro, vamos entrar com tudo, estamos muito motivadas, entusiasmadas e confiantes acima de tudo".Sobre a temporada referiu: "A partir do momento que estamos no Benfica o nosso objetivo é sempre ser melhor no dia de amanhã e formar um processo sólido para dar a melhor resposta, começando já no próximo sábado com uma vitória".