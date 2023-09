Jéssica Silva ausente seis semanas devido a entorse no tornozelo

A avançada do Benfica Jéssica Silva vai estar seis semanas ausentes da competição devido a uma entorse no tornozelo direito, contraída durante um treino, informou este sábado o tricampeão feminino de futebol.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que a futebolista Jéssica Silva fez uma entorse do tornozelo direito, no decorrer do treino. A internacional portuguesa iniciou protocolo de reabilitação, estando previsto um período de paragem não inferior a seis semanas", lê-se no comunicado encarnado.

O Benfica defronta este sábado o Sp. Braga, nas meias-finais da Supertaça feminina, antes de enfrentar as norte-irlandesas do Cliftonville, na quarta-feira, na meia-final da primeira ronda de qualificação para a Liga dos Campeões.