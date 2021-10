Jéssica Silva: «Dá-me algum gozo ser negra, futebolista e ter sucesso»

Depois do Lyon, Jéssica Silva está atualmente no Kansas City, nos Estados Unidos, país onde se têm multiplicado os relatos de história de coação ou abuso sexual no futebol feminino. Em entrevista ao 'Expresso', a internacional portuguesa sublinha nunca ter vivido qualquer uma dessas graves situações e reflete sobre a discriminação e a 'responsabilidade acrescida' de poder ser um exemplo.





"Não sinto o peso [de ser mulher e negra], sinto orgulho. Dá-me algum gozo ser negra, futebolista e ter algum sucesso. Quero mostrar que também podemos. É uma responsabilidade que me enche o peito e digo 'eu consigo', 'nós conseguimos'. Sinto até que sou uma causa. (...) Ainda há um preconceito muito grande, e nós, jogadoras de futebol s também muitas outras desportistas, temos rótulos e mais rótulos. Temos de desmanchá-los. O meu objetivo não é desmanchar o rótulo, é mostrar a essas pessoas que são ignorantes [risos], que não são bem-vindas à modalidade", afirmou.