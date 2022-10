Jéssica Silva e a derrota com o Barcelona: «Custou para caraças! Aliás, ainda está a custar»

O Benfica sofreu na quarta-feira a maior goleada da sua história, perdendo por 9-0, na Catalunha, diante do Barcelona, a contar para a Liga dos Campeões feminina. Jéssica Silva foi lançada pela treinadora Filipa Patão no segundo tempo e explicou o que lhe vai na alma depois do pesado desaire."Subir montanhas altas e descer vales profundos são parte do caminho de qualquer grande equipa. Ontem? Custou para caraças! Aliás, ainda está a custar. Claro. Dói. Mas faz parte de um processo, que seguramente nos fará chegar ao patamar em que sonhamos estar. Crescer, aprender e evoluir com os melhores. Soa a cliché, mas todos eles tiveram que contornar as adversidades e os obstáculos para serem aquilo que são hoje. Reconhecer e aprender hoje, para podermos ser mais e melhores amanhã. Vamos equipa! E PLURIBUS UNUM", escreveu a internacional portuguesa numa mensagem partilhada nas redes sociais.