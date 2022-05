Jéssica Silva elogia aposta do Benfica no feminino e aponta: «Será um dos melhores da Europa»

Benfica celebra título de futebol feminino com adeptos na Câmara Municipal de Lisboa Benfica celebra título de futebol feminino com adeptos na Câmara Municipal de Lisboa

Jéssica Silva reagiu esta quinta-feira ao título de bicampeão nacional conquistado pelo Benfica. A avançada de 27 anos, que reforçou as águias em janeiro, não escondeu a felicidade e considerou ter tomado a decisão certa ao transferir-se para a Luz."É mais um momento grande na minha carreira. Estou muito feliz por ter assinado pelo meu clube de coração. Não podia estar mais orgulhosa por ter voltado, termos ganho o maior título e sermos bicampeãs nacionais. Quando vim achava que o Benfica é uma equipa ganhadora desde que começou este projeto. O objetivo foi ajudar equipa a vencer e o trajeto tem sido brilhante, só vim acrescentar. Na minha cabeça só imaginava coisas boas, não tinha era a noção da grandeza do clube. É muito bom sentir-me em casa e todo o trabalho que está a ser feito pelo Benfica nas competições femininas", disse a internacional portuguesa, esta tarde, durante a receção ao plantel na Câmara Municipal de Lisboa.Sobre o futuro, Jéssica Silva disse acreditar que o trabalho desenvolvido pelo Benfica vai dar frutos e, "passo a passo", irá colocar o clube entre a elite do futebol feminino. "Nas competições europeias tivemos uma prestação muito prestigiosa. O caminho está a ser feito e temos de confiar no processos. O clube está a fazer tudo para estarmos nas grandes competições. Vencendo o campeonato, vamos poder fazer mais e melhor do que foi feito, mas agora é ter os pés assentes e continuar a trabalhar. Vamos estar cada vez mais próximas da realidade de outros campeonatos. O Benfica está a trabalhar bem e se continuar assim seremos sem dúvida um dos melhores da Europa", justificou.