Jéssica Silva faz apelo à paz: «Não consigo ficar indiferente ao que se vai passando no mundo»

Depois do jogo com o Apollon, que o Benfica venceu por 4-0 - e que colocou as águias na fase de grupos da Champions feminina -, Jessica Silva despiu a camisola do Benfica e exibiu uma outra, na qual apelava ao fim da guerra. Com a mensagem "A paz precisa de uma voz ativa. Parem a guerra!", a jogadora do clube da Luz apelou ao fim dos conflitos que têm assolado o mundo, nomeadamente entre Ucrânia e Rússia e, mais recentemente, entre Israel e Palestina, deixando depois uma mensagem nas redes sociais na qual explica o que sente neste momento."Para mim há coisas que continuam a ser mais importantes do que um jogo de futebol. Estou feliz pela nossa conquista, estamos na elite do futebol europeu. Mas não podemos ficar indiferentes ao que se vai passando no mundo. A paz é a base para uma vida próspera e perceber que inocentes estão a morrer diariamente e que muitas crianças crescem com os sonhos mutilados por mísseis … é algo que dói muito. Muito!", escreveu a internacional portuguesa, que finaliza a sua mensagem com aquilo que tem escrito na camisola que enverga. "A paz precisa de uma voz ativa. Parem a guerra"!