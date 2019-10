Jéssica Silva marca na goleada do Lyon na Liga dos Campeões feminina

A internacional portuguesa Jéssica Silva marcou esta quarta-feira na goleada por 7-0 do Lyon sobre o Fortuna Hjorring, que confirmou a qualificação do detentor do troféu para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino.A avançada lusa anotou o quinto tento das gaulesas (81 minutos), quatro minutos depois de ter sido lançada em jogo, juntando-se a Ada Hegerberg (12 e 46), Eugenie Le Sommer (34), Griedge Bathy (65), Kadeisha Buchanan (83) e Nikita Parris (90+3) na lista de marcadoras.O vencedor das últimas quatro edições da 'Champions' feminina e dos derradeiros 13 campeonatos de França já tinha batido por 4-0 as dinamarquesas na primeira mão dos 'oitavos', tendo se apurado para a próxima ronda com um agregado de 11-0.Neste encontro, a norueguesa Ada Hegerberg, de 24 anos, autora de um 'bis', chegou aos 53 tentos na Liga dos Campeões feminina, tornando-se na melhor marcadora de sempre da prova.O Wolfsburgo, campeão europeu em 2012/13 e 2013/14, também já tinha praticamente assegurada a presença nos 'quartos', após vencer por 6-0 o Twente, tendo agora confirmado a passagem com novo triunfo, por 1-0, na visita à Holanda.Com a internacional lusa Cláudia Neto de início, as alemãs chegaram à vitória com um tento de Anna Blasse, aos 17 minutos.Já o Manchester City, com a lateral lusa Matilde Fidalgo no banco de suplentes, foi eliminado pelo Atlético de Madrid. Após o empate 1-1 na Alemanha, as espanholas venceram por 2-1 em casa, com um autogolo de Stephanie Houghton e um tento de Angela Sosa, aos 40 e 68 minutos, respetivamente, cabendo a Pauline Bremer reduzir para as 'citizens', aos 88.Além de Lyon, Wolfsburgo e Atlético de Madrid, também estão apurados para os quartos de final FC Barcelona e Bayern Munique, sendo que na quinta-feira disputam-se os restantes jogos da segunda mão dos 'oitavos': Brondby-Glasgow City (0-2, na primeira mão), Slavia de Praga-Arsenal (2-5) e Breidablik-Paris Saint-Germain (0-4).