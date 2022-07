Jéssica Silva tem entorse no joelho e pode desfalcar Benfica no início da época

As futebolistas internacionais portuguesas Jéssica Silva, Catarina Amado e Francisca Nazareth apresentaram-se com lesões no rescaldo da participação no Europeu feminino de futebol, informou hoje o Benfica.Jéssica Silva apresentou-se com uma "entorse no joelho esquerdo" e vai cumprir protocolo de reabilitação, estimando-se uma paragem de cerca de "quatro semanas", adiantou o clube em nota publicada na sua página oficial.

Um cenário que deixa a extremo portuguesa em risco de desfalcar as campeãs nacionais nas meias-finais da supertaça feminina, em 10 de agosto com o Sporting de Braga, e cerca de uma semana depois a entrada na ronda preliminar da 'Champions'.

O Benfica vai defrontar em 18 de agosto as campeãs kosovares do Hajvalia, na meia-final da primeira ronda da Liga dos Campeões femininos de futebol, e, caso se apure, defronta na final da ronda, em 21, o vencedor do jogo entre as neerlandesas do FC Twente e as moldavas do Agarista CSF Anenii Noi 2020.

Na nota de hoje, o clube da Luz adianta também que Catarina Amado e Kika Nazareth estão igualmente lesionadas, ambas com "entorses na tibiotársica esquerda" e que se encontram, igualmente, em protocolo de reabilitação.

Já Nycole Raysla, que falhou quase toda a última época, depois de ter sido operada ao ligamento cruzado anterior, encontra-se já a treinar "com limitações", efetuando ainda as etapas de recuperação.