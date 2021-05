Jéssica Silva termina contrato com o Lyon

A futebolista internacional portuguesa Jéssica Silva revelou que deixa o Lyon, duas épocas depois de ter assinado pelo clube, pentacampeão europeu e campeão francês, de forma consecutiva, há 14 épocas.

"A partir de hoje deixo de ser jogadora do Olympique de Lyon, um clube que me permitiu viver os melhores momentos desportivos da minha carreira. Tive a sorte de partilhar balneário com as melhores jogadoras do Mudo e aprender com elas", escreveu Jéssica Silva na rede social Instagram.

Sem revelar qual o futuro, a extremo portuguesa, de 26 anos, assinala ainda a conquista da Liga dos Campeões na última época e apoio que teve das suas companheiras de equipa "num período largo de recuperação" a uma lesão grave, no tendão de Aquiles.

Jéssica Silva teve no Lyon a terceira experiência fora de Portugal, depois de também ter representado as suecas do Linkopings (2014) e as espanholas do Levante (2017/18 e 2018/19), além do União Ferreirense, Albergaria e Sporting de Braga.

O Lyon, que tem dominado o futebol europeu e francês, atravessa uma época difícil, depois de ter sido eliminado nos quartos de final da 'Champions' pelo Paris Saint-Germain, segundo na Liga francesa a dois pontos das campeãs, mas com menos um jogo.