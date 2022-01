A avançada Jéssica Silva vai reforçar o Benfica, apuroujunto de fonte próxima do processo. A internacional portuguesa, de 27 anos, regressa ao futebol nacional após passagens por Levante (Espanha), Lyon (França) e Kansas City (Estados Unidos).O clube da Luz já tinha convocado, ao início da tarde desta quarta-feira, para amanhã uma conferência de imprensa para apresentar um reforço da equipa principal de futebol feminino.Jéssica Silva deixou o futebol luso no verão de 2017 após uma época no Sp. Braga. Jogou ainda no Unidos Ferreirense e Clube Albergaria, além de outra experiência internacional no Linkoping da Suécia.