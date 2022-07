Joana Dantas assina contrato profissional com o Sporting

Joana Dantas assinou contrato profissional com o Sporting. A médio de 19 anos, que chegou à formação leonina em 2016, assume que este era um dos seus objetivos."Assinar contrato profissional com o Sporting foi um objectivo que tracei assim que cheguei ao clube. Consegui-o com muito trabalho ao longo destas épocas todas. Foi o culminar de muito esforço e dedicação", assumiu, em declarações aos meios de comunicação do clube de Alvalade.A internacional sub-19 conta já com seis épocas realizadas nos vários escalões. "Todas as épocas foram muitos especiais. A anterior foi muito importante e especial para mim, mas a que me marcou mais foi aquela em que o Sporting foi campeão nacional da 2.ª Divisão. Nem consigo explicar o sentimento", acrescentou,Na temporada transata, Joana Dantas fez 4 jogos pela equipa principal e marcou um golo. Agora, está de novo a trabalhar às ordens da treinadora Mariana Cabral na pré-época leonina. "O Sporting aposta muito na formação e isso viu-se na época passada, na qual se apostou em muitas jogadoras da casa, e agora também há muitas a fazer a pré-temporada. É muito importante para toda a gente ver o trabalho que o Sporting faz com a formação e para nós é muito especial. Todas sentimos um carinho enorme por parte do clube", referiu, elogiando ainda Mariana Cabral: "Conheço-a muito bem. É muito apaixonada pelo futebol e pelo Sporting."A centrocampista elogiou ainda Rita Fontemanha, por ser um exemplo para todas as jogadoras mais jovens: "No ano passado treinava com ela na equipa principal e na equipa B ela fazia parte da equipa técnica. É uma pessoa fantástica e uma excelente profissional. Acolhe-nos muito bem e ajuda-nos imenso e, claro que, para nós é muito importante ter esse apoio das jogadoras mais velhas."Joana Dantas traçou ainda os objectivos individuais. "Evoluir o máximo, tentar jogar o máximo possível e aproveitar todas as oportunidades que me proporcionarem", sublinhou, deixando um apelo aos adeptos leoninos: "Aquilo que pedimos é que nos apoiem sempre porque são uma força extra que sentimos muito dentro de campo. Queremos muito dar-lhes alegrias."