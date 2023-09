Joana Dantas estreia-se na Liga dos Campeões feminina com hat-trick

Joana Dantas estreou-se esta quarta-feira na Liga dos Campeões feminina com três golos e uma assistência. O Apollon, clube que representa no Chipre, venceu o Ljuboten, da Macedónia do Norte, por 9-0, em jogo a contar para a 1.ª eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina.A avançada, de 20 anos, marcou o primeiro golo do jogo, logo aos dois minutos, e ajudou a dilatar a vantagem do emblema cipriota (aos 40’ e aos 57’). Carolina Beckert, defesa central portuguesa, também foi titular.Joana Dantas, irmã de Tiago Dantas, assinou esta temporada pelo Apollon, depois de ter representado o Sporting durante sete épocas.