João Marques deixa comando técnico do Benfica

O Benfica oficializou esta terça-feira a saída do treinador João Marques da equipa de futebol feminino.





Apesar da conquista da Taça de Portugal e do campeonato da segunda divisão (e consequente subida à primeira), as águias dizem ser "o momento de assumir uma mudança de ciclo", numa "decisão ponderada e atempadamente comunicada ao técnico".O Benfica promete ainda anunciar brevemente o nome do novo treinador, referindo que o adjunto Valter Pinheiro e treinador de guarda-redes Paulo Silva vão continuar na equipa técnica.