João Marques deixa de orientar o Sp. Braga

João Marques não vai continuar na equipa feminina do Sp. Braga. Os minhotos anunciaram que o técnico português, de 46 anos, sai ao fim de uma temporada no Minho com uma Taça da Liga conquistada."O SC Braga informa que o treinador João Marques e os adjuntos Luís Coentrão e Nuno Santos não irão continuar na equipa sénior feminina na próxima época. João Marques, na sua segunda passagem pelo SC Braga, conquistou a Taça da Liga Feminina, aquele que foi o quarto título do Clube na modalidade. O SC Braga agradece a João Marques todo o empenho, dedicação e profissionalismo com que sempre representou a nossa instituição, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o seu futuro", pode ler-se em comunicado.Os guerreiros do Minho terminaram o campeonato com 25 pontos, atrás de Sporting (31) e Benfica (40).