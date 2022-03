João Marques: «Queremos levar a Taça para Braga»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Marques, treinador da equipa feminina do Sp. Braga, fez esta terça-feira a antevisão à final da Taça da Liga, que será disputada amanhã [quarta-feira] em Santa Maria da Feira, diante do Benfica.

Em declarações na conferência de imprensa, o técnico das minhotas não escondeu a ambição de conquistar o único título que as arsenalistas ainda não venceram na sua história. "Podemos esperar uma equipa que quer muito ganhar. As jogadoras trabalharam muito para chegar aqui e querem conquistar a única Taça que o Clube ainda não venceu [no futebol feminino]. Elas, mais que ninguém, querem levar a Taça para Braga", começou por dizer.

Jogo das decisões

"Todos os jogos são diferentes. Vamos encontrar um adversário de qualidade, tanto individualmente como coletivamente. Estamos preparados para as dificuldades, a nossa ambição e querer são muito grandes."

Apoio dos adeptos

"Os nossos adeptos são especiais. Apoiam sempre o nosso futebol feminino e apelava que viessem em massa apoiar esta equipa que tanto merece. Com eles, ficará mais fácil vencer a final e esperamos aqui muito apoio, em Santa Maria da Feira", terminou.