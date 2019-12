Joey Barton: «Deveria mudar-se o tamanho das balizas e o peso da bola no futebol feminino"

Sempre polémico, Joey Barton veio a público defender mudanças no futebol feminino, afirmando que o campo e a bola devem ser "adaptados".





"Deveria adaptar-se às mulheres física e biologicamente. O tamanho das balizas e o peso da bola devia ser mudado. Se vamos fazer do futebol feminino um desporto melhor, as mulheres não podem continuar a jogar em campos do mesmo tamanho do que os homens, nem com as regras dos homens, porque será sempre um produto inferior. Os homens são maiores, mais fortes e mais rápidos do que as mulheres", disse o antigo jogador do Newcastle e Manchester City e atual técnico do Fleetwood Town.