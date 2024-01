Jogadora americana pendura as botas aos 24 anos para se dedicar ao... 'OnlyFans'

Nikkole Teja, futebolista americana, decidiu pendurar as botas aos 24 anos depois de ter sido contratada este mês pelo Puebla Femenil, emblema mexicano. A imprensa internacional especula que a jogadora, que não somou qualquer minuto ao serviço da nova equipa, pretenda dedicar-se exclusivamente à criação de conteúdos para o 'OnlyFans’'.Antes de assinar pelo Puebla Femenil, Nikkole Teja esteve uma época sem clube e, na altura, admitiu que tinha criado uma conta na plataforma de conteúdos para adultos: "Abri uma conta no ‘OnlyFans’ porque o público pediu"."Se esta for a única vida que vou viver, estou feliz por ter conhecido e amado o futebol. Se houver outra vida depois desta espero encontrá-lo de novo e sentir que o futebol também me ama. Vim para este país sozinha, com 18 anos, sem conhecer ninguém e sem falar a língua. Mas sempre tive o sonho de jogar futebol profissionalmente e aqui consegui concretizá-lo. Não tenho mais nada a provar a ninguém nem a mim própria. Sei o que valho como jogadora, filha, amiga e, acima de tudo, como pessoa. Não me vou arrepender de o deixar, mas vou arrepender-me de experiências pelas quais tive de passar, mas algumas delas estavam fora do meu controlo. Tomei a decisão nada fácil de me retirar do futebol profissional. Obrigado a todos os que fizeram parte dês percurso e que sempre me apoiaram", escreveu Nikkole Teja no Instagram.O Puebla Femenil também deu conta da saída da jogadora do clube: "Nikkole Teja decidiu empreender projetos pessoais independentes do futebol, pelo que deixa o nosso plantel. Agradecemos-lhe o seu profissionalismo durante a sua passagem pela instituição e desejamos-lhe sucesso para o que vier".