Jogadora do Benfica lesiona-se com gravidade e acaba temporada

A futebolista Evy Pereira, do Benfica, sofreu uma lesão grave no jogo do fim de semana com o Valadares Gaia, para a nona jornada da Liga feminina, e vai falhar o resto da temporada, anunciaram esta terça-feira os encarnados.

"Foi diagnosticada à atleta rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Evy Pereira será sujeita a intervenção cirúrgica no Hospital da Luz, estimando-se um período de ausência nunca inferior a sete meses", explicou o Benfica.

Desta forma, Evy Pereira não deverá voltar a atuar na temporada 2019/20, a primeira da equipa feminina do Benfica na divisão principal, que lidera 100% vitoriosa, depois de ter aberto a época com o triunfo na Supertaça.

Em 2018/19, a futebolista cabo-verdiana foi importante na primeira temporada do futebol feminino do Benfica, contribuindo para os triunfos no campeonato da segunda divisão e na Taça de Portugal, numa final com o Valadares Gaia (4-0) em que marcou.