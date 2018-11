Jogadora do Chelsea alvo de ameaças

Karen Carney, jogadora do Chelsea e internacional por Inglaterra, denunciou, na sua conta de Instagram, estar a ser alvo de ameaças de morte e de violação por parte de um adepto dos blues. Na publicação feita, a médio de 31 anos espera que as autoridades assumam as ameaças como reais e que resolvam o caso, para que possam ser evitadas situações semelhantes com as suas companheiras. Carney ainda agradeceu as mensagens de apoio que recebeu, após a denúncia, nomeadamente do seu clube e da federação inglesa.O Chelsea qualificou as mensagens do adepto como "horrendas e inaceitáveis". Enquanto Phil Neville, selecionador da equipa feminina inglesa, deixou o alerta para este género de situações. "É uma completa desgraça que estas coisas continuem a suceder", afirmou. Já a Federação Inglesa de futebol (FA) emitiu um comunicado e pediu ajuda, nas redes sociais, para acabar com estes comportamentos. "A FA encara estes assuntos de forma séria. Os insultos a jogadoras são uma preocupação e, por isso, pedimos ajuda à polícia e às redes sociais para que façam tudo o que possam para erradicar este problema crescente", lê-se.