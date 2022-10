Jogadora do Rio Ave espera mais de uma hora por ambulância

Alexia da Silva, jogadora de futebol uruguaia de 21 anos que representa o Rio Ave, teve de esperar cerca de 75 minutos por uma ambulância na Arrentela, no Seixal.As vilacondenses visitaram este sábado à tarde o Racing Power para disputar a 2.ª eliminatória da Taça de Portugal feminina e, quando faltavam cerca de dez minutos para o final da partida, na sequência de um pontapé de canto, a internacional pelo Uruguai caiu por terra, após choque de cabeça com outra jogadora. Prontamente assistida no relvado, Alexia apresentou sintomas que fizeram os responsáveis médicos do Rio Ave suspeitar de uma lesão, que acabaria por não se confirmar.O hematoma na cabeça acabou por não suscitar cuidados de maior e a jogadora teve mesmo assistência hospitalar. Teve, porém, que esperar cerca de 1h15 pela ambulância, o que levou a que os responsáveis do clube de Vila do Conde se insurgissem contra o sucedido, sobretudo atendendo às suspeitas que existiram de uma lesão de maior gravidade.