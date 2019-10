Jogadora do Sp. Braga diz que foi vítima de racismo: «Sou negra e não peço desculpa por isso»

A norte-americana Shade Pratt, jogadora do Sp. Braga, contou nas redes sociais que foi vítima de racismo no último fim-de-semana, no jogo em que as minhotas venceram o Cadima, por 7-0, fora de casa.A futebolista conta que foi insultada por uma adepta que se encontrava na bancada e que, quando a confrontou, ela ter-se-á escondido entre os restantes espectadores."Como norte-ameriana com ascendência africana, o racismo e as micro-agressões diárias não me são estranhas, mas no último fim-de-semana, em Portugal, aconteceu-me uma situação destas quando praticava o desporto que amo. Uma fã da equipa adversária atirou-me um insulto racista durante o jogo", contou Shade Pratt."O racismo é uma cobardia e um gesto de pouca classe. Desse modo, ela decidiu esconder-se entre a multidão e não se atreveu a vir dizê-lo na minha cara. As pessoas que estavam ao lado dela e que permitiram que ela se escondesse, escolheram um lado nesta luta contra o racismo ao ficarem silenciosos e talvez permitindo que ela venha a repetir este comportamento", frisou.Pratt deixou, no entanto, uma garantia: "Este episódio isolado não mudou o meu ponto de vista sobre as pessoas maravilhosas que encontrei em Portugal. No entanto, é um alerta para o facto de o racismo estar bem vivo em todos os cantos do Mundo. Acabar com o racismo é uma batalha que requer o esforço de todos. Todos têm de desempenhar as suas tarefas no sentido de tornar o nosso Mundo num local melhor. Pela parte que me toca, vou escolher sempre confrontar e denunciar em todas as circunstâncias - é o meu dever. Tenho de me lembrar que as ações doentias dos outros não podem quebrar a minha confiança, o meu espírito e a minha felicidade. Sou uma mulher negra e não vou pedir desculpas por isso. Escolhi sobrepor-me nesta luta e vou continuar a fazê-lo", finalizou.