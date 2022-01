Jogadora dos juvenis do Sporting vítima de racismo acaba expulsa

Hoje de manhã tinha tudo para ser um domingo normal, dia de jogo, mas não foi. Uma das minhas jogadoras foi vítima de racismo por parte de adepto/s adversário/s.

Durante o jogo, foi alvo de vários comentários que ofendem qualquer jogadora que joga e percorre um sonho pic.twitter.com/vxvtQt3mQ7 — Paulo Conceição (@PauloNuno98) January 23, 2022

Uma jovem jogadora do Sporting terá sido alvo de um insulto racista por parte de um adepto da Fundação Salesianos e... acabou expulsa.A denúncia foi feita pelo próprio treinador, Paulo Conceição, através das suas redes, que confessa "não se ter apercebido do sucedido", no imediato. "Eis que um adepto manda calar a jogadora e dirige-se a ela chamando-a de macaca. Ao ouvir, a jogadora em causa perdeu o controlo e respondeu a esse mesmo adepto, sendo no fim da sua ação advertida e expulsa do jogo", relata o treinador.Contactado por, Paulo Conceição não quis prestar declarações, uma vez que o Sporting irá emitir um comunicado sobre o sucedido. No entanto, o técnico demonstrou a sua revolta e deixou um esclarecimento: "Esta situação em nada envolve o nome da Fundação Salesianos, os seus jogadores, nem todo o staff, que foram sempre exemplares e muito respeitadores ao longo de todo o jogo. A atitude partiu de um adepto."