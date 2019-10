Jogadoras do Sporting destacam "foco" e "concentração" para vencer o dérbi

As jogadoras de futebol feminino do Sporting Fátima Pinto e Tatiana Pinto destacaram esta quarta-feira o "foco" e a "concentração" nos processos da equipa como fatores decisivos para o dérbi de sábado, a contar para o campeonato nacional.Os eternos rivais encontram-se pela primeira vez na história a nível oficial, no Estádio da Luz, e as centrocampistas leoninas não temem o poderio ofensivo das rivais, que levam 38 golos apontados em três jogos do campeonato, contra 'apenas' 25 do Sporting."O segredo é estarmos juntas e ir na mesa direção. Sabemos que o ataque do Benfica é muito forte e faz muitos golos, mas, se estivermos focadas no nosso trabalho, tenho a certeza de que será mais fácil", assinalou Fátima Pinto, que não negou tratar-se de um jogo "muito importante", embora considere que "não vai decidir" o campeonato.Discurso semelhante teve a companheira de setor, Tatiana Pinto, ao apontar que o Benfica é uma equipa que está "muito habituada a atacar", mas lembrou também o processo da própria equipa como fator decisivo para vencer as rivais."Estamos concentradas e focadas nas nossas tarefas, porque estar focadas naquilo que depende de nós é o principal para que tenhamos sucesso no final do jogo", sublinhou a jogadora verde e branca.O ambiente que antecede a partida é diferente do habitual no campeonato feminino, mas isso, segundo a treinadora da equipa, Susana Covas, não altera as rotinas de trabalho do grupo para este desafio."Até hoje, tem sido dos jogos mais fáceis de gerir emocionalmente com este grupo. Quem é que não quer jogar, fazer boa figura ou contribuir para o processo e o sucesso da sua equipa?", questionou a treinadora do Sporting, para quem estes são os jogos que a equipa "gosta muito" de jogar.Questionada sobre os motivos que levam a sua equipa a estar mais motivada para o dérbi, Susana Covas lembrou que isso "não quer dizer que não gostem dos outros", mas atribuiu os elevados índices de motivação à competitividade da sua equipa."Este é um grupo que gosta de competir e qualquer grupo que seja competitivo adora este jogo", concluiu a treinadora 'leonina'.O jogo, da quarta jornada do campeonato, tem início marcado para as 17:00 de sábado, no Estádio da Luz, naquele que será também o primeiro jogo oficial entre as equipas femininas dos dois rivais.