Jogadores do Sporting anseiam por Estádio Nacional lotado e terceira Taça de Portugal feminina

As futebolistas do Sporting, Diana Silva, Bruna Lourenço e Joana Martins, declararam-se confiantes para a disputa da final da Taça de Portugal em futebol feminino, no sábado frente ao Famalicão, no Estádio Nacional.

Na Academia de Alcochete, as três jogadoras garantiram que no jogo decisivo estará um Sporting motivado para conquistar a terceira Taça de Portugal do seu historial.

Diana Silva, internacional 'AA' por Portugal e presente nas duas conquistas da prova por parte das leoas, salientou a qualidade do Famalicão e vincou a importância do momento para todas as envolvidas.

"É sempre difícil transmitir alguma coisa. É um jogo que todas as jogadoras querem jogar, é sempre especial. É uma competição diferente, e acho que vamos todas um bocadinho ansiosas," reconheceu.

Também com duas edições da Taça de Portugal no currículo, Bruna Lourenço apelou à presença de público na final.

"Acho que só temos de estar felizes por estarmos e podermos disputar esta final, num palco tão especial como é o Jamor. Espero que as pessoas apareçam para tornar este dia mais especial," desejou.

A defesa central não esqueceu as virtudes do adversário, que procura conquistar o troféu pela primeira vez.

"Os pontos fortes do Famalicão são realmente essa garra e agressividade que deixam em campo. Vamos procurar fazer o nosso jogo e contrariar o delas", prometeu Bruna Lourenço.

Por seu lado, Joana Martins, a mais jovem das três atletas e vencedora de uma edição da prova, deu conta de uma enorme motivação por parte do Sporting para conquistar mais um troféu, apoiado pelo seu público.

"Para nós, é muito importante ter o apoio dos sportinguistas. Queremos ter o estádio cheio, se for com os nossos adeptos ainda melhor, porque queremos jogar no Jamor. É um estádio bonito e uma competição bonita. Seria a melhor maneira de acabar a época," completou a jogadora de 21 anos.

Sporting e Famalicão disputam a final da Taça de Portugal feminina a partir das 17:15 horas de sábado, no Estádio Nacional, em Oeiras.