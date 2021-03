Jogo entre Lyon e PSG da Champions feminina agendado para 18 de abril

O jogo da Liga dos Campeões feminina de futebol entre o Lyon e o Paris Saint-Germain, adiado devido a um surto de casos positivos ao novo coronavírus, será disputado em 18 de abril, informou esta quarta-feira a UEFA.

Na quarta-feira, o organismo que rege o futebol europeu tinha dado conta do adiamento do jogo da segunda mão dos quartos de final, que estava previsto para hoje, face a vários casos positivos no plantel das campeãs europeias do Lyon.

Campeão europeu feminino nas últimas cinco épocas, o Lyon adiantou na terça-feira serem "seis a sete" os casos de infeção pelo novo coronavírus no seu plantel, do qual faz parte a internacional portuguesa Jéssica Silva.

Nos quartos de final da 'Champions' feminina, o Lyon tem uma vantagem de 1-0 trazida da primeira mão, numa eliminatória que tem ainda os jogos entre Wolfsburgo e Chelsea, Manchester City e FC Barcelona e Rosengard e Bayern Munique.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.805.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.