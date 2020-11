Jogo entre Torreense e Futebol Benfica passa para as 21h15

O jogo desta quarta-feira entre Torreense e Futebol Benfica, marcado inicialmente para as 19 horas, no Estádio Manuel Marques, vai disputar-se às 21h15 mas ainda está dependente da presença do Fofó, que, recorde-se, havia anunciado que não iria comparecer caso a Federação Portuguesa de Futebol não adiasse o encontro.





Segundo as informações recolhidas por, o facto de, habitualmente, a equipa do Futebol Benfica treinar a partir das 20h30 levou a FPF a questionar o Torreense sobre a possibilidade de este jogo da 4ª jornada da Série Sul da Liga BPI disputar-se mais tarde, o que foi aceite pelo emblema de Torres Vedras - que, aliás, já divulgou o novo horário através das redes sociais.