Jogos do playoff europeu de acesso ao Mundial'2023 feminino terão VAR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A arbitragem assistida por vídeo (VAR) vai ser usada no playoff europeu de acesso ao Campeonato do Mundo feminino de futebol de 2023, que envolve a participação de Portugal, informou esta segunda-feira a UEFA.

O uso do VAR nos seis jogos do playoff, na quinta-feira e em 11 de outubro, surge após a tecnologia ter sido usada no Europeu feminino de 2022, e a partir da fase a eliminar da última Liga dos Campeões feminina, bem como nas finais de 2021 e 2020.

O playoff começa com os jogos referentes à primeira jornada a decorrem na quinta-feira, envolvendo seis equipas, entre as quais a portuguesa, e prosseguem a 11 de outubro com a segunda ronda, que conta já com três seleções a aguardar adversário.

Portugal recebe na quinta-feira a Bélgica, no Estádio do Vizela, na primeira ronda do playoff e se vencer enfrenta na segunda-feira a Islândia, em 11 de outubro, em Paços de Ferreira.

Os dois vencedores da segunda ronda do playoff mais bem classificados no ranking avançam para a fase final do Mundial, a decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023. O outro vencedor disputará o playoff intercontinental.