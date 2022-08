Jorge Barcellos rescinde com o Famalicão

Jorge Barcellos rescindiu contrato com o Famalicão a dez dias do arranque do campeonato. O treinador de futebol feminino alegou motivos pessoais junto da direção, que atendeu ao pedido do treinador.Também o treinador adjunto Ricardo Henry e preparador físico Luiz Rodrigo vão abandonar as funções, que ficarão a cargo, de forma interina, de Renato Lobo."O FC Famalicão comunica a rescisão por mútuo acordo com o treinador principal Jorge Barcellos, treinador adjunto Ricardo Henry e preparador físico Luiz Rodrigo. Esta foi uma vontade manifestada pelo treinador Jorge Barcellos por motivos pessoais. Agradecemos ao mister o trabalho desenvolvido ao longo da última época, em especial o feito histórico que foi para o clube estar presente numa Final da Taça de Portugal. Desejamos-lhe o maior sucesso para o futuro."