Jovem Leonor Silva renovou contrato com o Sporting

Leonor Silva renovou contrato com o Sporting por mais uma temporada. A jovem de apenas dez anos, teve um conjunto de boas prestações no decorrer da temporada 2021/2022, tendo sido chamada à Seleção Distrital do Porto em sub-14.Em 2022/2023, vai jogar na equipa de sub-12, apesar de ter 10 anos. Por ser muito jovem, Leonor Silva mantém-se na Escola do Sporting de Alfena (Porto), até poder assinar um contrato de formação desportiva, o que só pode ocorrer aos 14 anos.