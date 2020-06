Jovem promessa do futebol italiano feminino morre após choque violento contra camião

O futebol feminino italiano perdeu, esta sexta-feira, Arianna Varone, antiga média-centro do ASD Riozzese, equipa da Serie B de Itália, após um choque fatal contra um camião. De acordo com a imprensa italiana, a ex-jogadora, de 21 anos, que seguia na sua moto, perdeu o controlo do motociclo e acabou por embater de forma violenta contra o veículo pesado, em San Martino Siccomario, na zona da Lombardia.

"Lamentamos a morte prematura de uma menina tão jovem. Deixará para sempre um vazio nos corações daqueles que a amavam e que tiveram a sorte de conviver com ela", disse Ludovica Mantovani, presidente da Liga italiana feminina de futebol.

Depois da dirigente italiana, foi a vez do clube demonstrar o seu desalento pela morte da jovem. "O Riozzese, conturbado e desolado, comunica que a nossa Arianna Varone faleceu após um acidente de viação trágico. Partilhamos a nossa dor com a sua família, com a qual estaremos sempre juntos", escreveram.