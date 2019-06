Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica recebe equipa feminina encarnada

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica vai receber na segunda-feira a equipa feminina do Benfica, que, na época de estreia, venceu a Taça de Portugal e garantiu a subida à Liga principal.De acordo com o site dos encarnados, a cerimónia terá início às 18:30, sendo que "o convite foi endereçado por António Cardoso, presidente do órgão autárquico que gere a área geográfica onde está instalado o Complexo Desportivo do Benfica"."Os atletas e o staff benfiquista serão recebidos no Salão Nobre da Junta de Freguesia", anunciou ainda o Benfica, cuja equipa feminina fecha a época no domingo.As encarnadas podem somar o segundo título da época, já que recebem o Sporting de Braga B, na segunda mão da final do campeonato nacional da segunda divisão, depois de terem triunfado por 9-0 fora no primeiro jogo.Em 2018/19, a equipa feminina do Benfica soma 34 vitórias e uma derrota, com 452 golos marcados e seis sofridos, em todas as provas e, na II divisão, venceu todos os 27 encontros disputados, tendo apontado 365 tentos e sofrido apenas um.