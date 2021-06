Karina Socarrás renovou por três anos com o Marítimo

O Marítimo garantiu a continuidade da jogadora porto-riquenha Karina Socarrás para as próximas três temporadas. A renovação foi revelada à Marítimo TV, com a jogadora de 27 anos a dizer-se muito satisfeita: "Estou muito contente por esta oportunidade de ficar no Marítimo e dar continuidade ao trabalho desenvolvido. Sinto-me muito bem aqui, por isso, estou muito feliz em continuar". Esta futebolista foi pedra fundamental no onze verde-rubro, tendo apontado 10 golos, em 20 jogos. "Os objetivos passam por tentar fazer melhor do que na época passada. Tentar evitar lesões para ser mais regular e contar com mais presenças, de forma a ajudar a equipa nos seus objetivos", finalizou.