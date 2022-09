Keira Walsh torna-se na jogadora mais cara de sempre do futebol feminino

O Barcelona chegou a acordo com o Manchester City para a contratação de Keira Walsh, naquela que será a transferência mais cara de sempre do futebol feminino. Os catalães vão pagar cerca de 400 mil euros pela internacional inglesa, faltando agora apenas o entendimento entre clube espanhol e jogadora, revelou a 'Sky Sports'. O anterior recorde, refira-se, era de 250 mil euros, quando Pernille Harder rumou ao Chelsea em 2020.Keira Walsh, de 25 anos, atua como médio nos cityzens desde 2014, sendo uma das futebolistas com mais jogos na história do clube. Recentemente, conquistou o Euro'2022 com a seleção inglesa, tendo sido eleita a melhor jogadora da final do torneio.O Barça ataca assim em força o mercado, depois da grave lesão de Alexia Putellas, a melhor futebolista do Mundo, que irá parar vários meses.