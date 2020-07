Kgatlana deixa o Benfica

A avançada Thembi Kgatlana anunciou a saída do Benfica. A internacional sul-africana, de 24 anos, chegou em janeiro à Luz oriunda das chinesas do Beijing BG Phoenix e depressa mostrou qualidade já que apontou três golos nos quatro jogos que disputou de águia ao peito - bisou na goleada (11-2) ao Amora na Taça de Portugal e marcou no triunfo (4-0) sobre o Futebol Benfica na Taça da Liga.





"O meu tempo no Benfica chegou ao fim", escreveu no Instagram a jogadora que participou em grandes competições como os Jogos Olímpicos de 2016 e o Mundial de 2019.