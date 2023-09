Kika assinala 100.º jogo pelo Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kika Nazareth cumpriu, ontem, na vitória sobre o Torreense (3-1), o 100º jogo oficial ao serviço do Benfica, tal como Nycole e Christy Ucheibe. O emblema da Luz deu conta do feito através das redes sociais e Kika partilhou a publicação nas stories do seu Instagram, tendo deixado a seguinte mensagem: "‘top 100’ dias mais giros da minha vida."