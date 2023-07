Kika com a 10 e Jéssica Silva com a 11: os números das camisolas do Benfica para a nova época

O Benfica anunciou esta segunda-feira os números que as jogadoras da equipa principal feminina irão utilizar na nova época.Kika Nazareth deixa o '18' para envergar o '10' enquanto Jéssica Silva abandona o '77' e passa a vestir o '11'. As jovens promessas do Benfica, Lara Martins e Bibocas, também vão envergar novos números. Lara Martins herda o '20', que pertencia à canadiana Cloé Lacasse - transferiu-se para o Arsenal no final da última época - e Bibocas passa a ser a n.º '29'.Destaque também para os números dos reforços da equipa do Benfica. A guarda-redes Pauels vai envergar o '1', Alidou o '2', Paige o '5', Letícia Almeida o '14', Andrea Falcón o '28' e Lais Araújo o '80'.