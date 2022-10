Kika Nazareth entre as dez finalistas da Golden Girl

A internacional portuguesa Kika Nazareth, do Benfica, de 19 anos, é uma das candidatas a vencer a primeira edição do prémio Golden Girl, do jornal 'Tuttosport' figurando entre as 10 finalistas.A avançada disputa o prémio com Nicole Arcangeli (Juventus), Nesrine Bahlouli (Lyon), Hanna Bennison (Everton), Jule Brand (Wolfsburgo), Sofie Bredgaard (Rosengard), Esmee Brugts (PSV), Anastasia Ferrara (Roma), Mary Fowler (Montpellier) e Salma Paralluelo (Barcelona).O sistema desta distinção é idêntico ao Golden Boy , de melhor jogador sub-21. Os dois prémios serão atribuídos no dia 7 de novembro, em Turim, Itália.