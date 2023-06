Kika Nazareth: «A minha geração aprendeu a admirar Messi e Ronaldo mas aquele que me tocou mais foi Aimar»

Kika Nazareth não esconde o sonho de ganhar uma Champions pelo Benfica. Em entrevista ao jornal do clube, a avançada das águias diz que não sabe "o que é não ser benfiquista" e não esconde uma das suas maiores referências no futebol."Sou de uma geração que aprendeu a admirar o Messi e o Ronaldo. Também gosto de os ver jogar, mas aquele que me tocou mais foi o Aimar. A sua leveza, a sua classe, aquela capacidade para fazer o passe que mais ninguém faz, para desenhar a jogada de que mais ninguém se lembra. E tudo com uma leveza e uma qualidade muito própria de quem pensa o jogo antes de ele acontecer. Quando a bola lhe chegava aos pés, o Aimar já tinha tomado aquela que era a melhor decisão para a equipa e para os colegas", afirmou.