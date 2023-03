Kika Nazareth ansiosa para o dérbi com o Sporting

A dois triunfos de conquistar o título de campeão nacional pela terceira vez consecutiva, o Benfica já prepara o dérbi diante do Sporting, este domingo, na Luz, para a 17.ª jornada da Liga BPI. No entanto, caso o Sp. Braga tropece frente ao Torreense, as encarnadas poderão voltar a fazer a festa contra as eternas rivais.

Em declarações à BTV, Kika Nazareth assume que sente um "nervosismo bom", mas garante que está a ser "tudo bem feito", apelando à presença dos adeptos. "Eles puxam por nós. Fazem-nos falta, dão-nos força e vontade", destaca a jovem de 20 anos, tal como a treinadora Filipa Patão.

Duas águias na canarinha

Entretanto, Ana Vitória e Nycole foram convocadas para a seleção brasileira, que disputará no dia 6 de abril a Finalíssima, diante da Inglaterra, em Wembley.