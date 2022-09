Kika Nazareth e a nomeação para o prémio 'Golden Girl': «Só caí em mim quando tive de explicar à minha mãe»

Kika Nazareth preferiu não falar em conquistas individuais e repartir os loiros com a equipa do Benfica quando questionada sobre o que mais destaca da época passada. "É relativo. Todo o percurso tem sido muito importante. Este ano começa de forma muito gira, o que me deixa sem palavras. O sucesso da época passada foi fruto do que fizemos ao longo deste ano. É notória a evolução do futebol feminno, assim como do futsal feminino e mesmo do futebol de praia que está em crescimento. Há que valorizar", frisou à margem da gala 'Quinas de Ouro' da Federação Portuguesa de Futebol.A jogadora das águias revelou ter ficado surpresa quando viu a nomeação para o prémio de 'Golden Girl' e contou uma situação engraçada. "Foi uma surpresa, não estava a espera de todo. Saio de um treino e vejo 'Parabéns Kika' e pensei: 'não faço anos'. Só depois comecei a ver e pensei que seria algo simbólico. Só depois é que começo a perceber a dimensão. Só cai em mim quando tive de explicar à minha mãe, que as vezes tem dificuldade em perceber a dimensão do futebol. Só depois percebi que é importante. Traz um responsabilidade tremenda, que me deixa nervosa, mas fiquei sem palavras", contou com alguma emoção à mistura.À mesma hora que falou ao Canal 11, a equipa feminina do Benfica está a jogar com o Rangers, o acesso à fase de grupos da Champions feminina. "Devia estar a ver, mas já pegar no telemóvel. Vinha no carro a ver o jogo e estava nervosa. Acredito nelas. Estou a torcer por elas que estão a jogar por mim. Vão e vamos à conquista da Europa e do Mundo, também por causa do trabalho da FPF. O futebol feminino está a dar passo gigante na história. Lá estaremos este ano sem dúvida", concluiu.