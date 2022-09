Kika Nazareth entre as nomeadas para o prémio Golden Girl

Kika Nazareth está entre as nomeadas para o prémio Golden Girl, entregue pelo 'Tuttosport'. A internacional portuguesa, que atua no Benfica, faz parte da lista que conta com 15 atletas - de 12 nacionalidades -, e que em outubro será reduzida a 10 elementos.Entre as nomeadas estão também a alemã Jule Brand, centrocampista do Wolfsburgo e uma das figuras do último Europeu, e Hanna Bennison, médio do Everton.