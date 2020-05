Kika Nazareth, o João Félix do futebol feminino: «Sonho jogar na Champions!»

Francisca, ou Kika como é conhecida, Nazareth é um fenómeno no futebol feminino. Com apenas 17 anos, está há duas épocas no Benfica e já tem quatro golos em seis jogos pela equipa principal das encarnadas, enquanto soma 45 tiros certeiros em... 24 partidas nos escalões de formação. A ascensão tem sido tão rápida que já se estreou pela Seleção Nacional - diante de Itália na Algarve Cup - e muitos a comparam a... João Félix. A avançada gosta de ouvir esses comentários, mas pede calma.





"Gosto de ter os pés bem assentes na terra e sei aquilo que valho dentro de campo e que posso fazer. Sou humilde e não gosto de me gabar, mas compararem-me ao João Félix? Estamos a falar do João Félix. É uma comparação... que coloca alguma pressão e expectativa. Claro que me sinto muito lisonjeada por isso, mas apenas o futuro poderá mostrar a que nível poderei chegar", confessa, em entrevista ao jornal 'O Benfica'.Questionada sobre quem são as referências no mundo do futebol, lá aparece o dianteiro agora do At. Madrid novamente. "A nível de referência masculina posso dizer o João Félix. No feminino, eu gosto de pegar em certos pontos ou características de várias jogadoras. Por exemplo, a Darlene é a Darlene, mas depois também pegava em algumas coisas da Andreia Faria, da Pauleta... Não estou a dizer que sou um pouco delas todas, claro, mas há quem diga que poderei vir a ser uma atleta completa. Felizmente, estou num enquadramento privilegiado no clube, rodeada de seniores de grande qualidade com quem quero muito aprender e crescer", acrescenta.Quanto a sonhos, Kika Nazareth já começa a ter os objetivos bem definidos. Aliás, até sabe ao serviço de que clube gostava de pendurar as botas. "Uma delas posso dizer, sinceramente: gostava de acabar a carreira no Benfica. É o clube onde estou a começar, e também por ser o meu clube de coração. Para já, tenho é de treinar muito para poder ajudar a equipa. Quero jogar com regularidade, claro, mas aqui estamos no Benfica. Só trabalhando muito poderei sonhar em ser aposta regular na equipa principal e, quem sabe, um dia jogar numa Liga dos Campeões com esta camisola. A nível da seleção, é semelhante. Trabalhar, aprender, aguardar mais oportunidades para jogar, que é sempre difícil, pois há cada vez mais jogadoras de qualidade", refere.Foi diante de Itália, na Algarve Cup, que Nazareth se estreou pela Seleção Nacional. Era a primeira vez que estava entre as convocadas, o que só por si já a surpreendeu, mas o que aconteceu no encontro deixou-a sem palavras. "Não estava nada à espera de ser convocada e, quando o selecionador [Francisco Neto] me disse para ir aquecer nesse jogo, fiquei quase sem reação. A estreia pela seleção principal é uma coisa, de facto, incrível", recorda.Mas entre os sonhos, de facto destaca-se a Liga dos Campeões. Para a goleadora, o Benfica está cada vez mais perto de atingir esse nível, além de considerar que as encarnadas têm tudo para se tornarem uma potência. "Sem dúvida que o Benfica é um clube com dimensão para estar na Liga dos Campeões! Sei que a direção ambiciona esse objetivo, talvez não seja no imediato, mas acredito que o nosso clube lá pode chegar, é extremamente exigente. O Benfica tem mostrado muita qualidade, apesar de ter uma equipa com apenas dois anos. Está cada vez mais perto de marcar presença numa Liga dos Campeões, e acrescento que não será fácil para as outras equipas defrontarem um clube como o nosso. Acredito sinceramente que existe potencial para um dia lutarmos com as melhores equipas da Europa, temos aqui condições raras, com apoio de profissionais nas várias áreas. Tudo virá a seu tempo", remata.