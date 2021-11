Kika Nazareth: «Penálti? Se calhar, aquela bola que mandei ao poste tinha de ser golo...»

Kika Nazareth sublinhou a grande exibição do Benfica frente ao Hacken na Liga dos Campeões feminina. Apesar da derrota , a jovem avançada considerou, no final da partida, que as águias tiveram oportunidades para conseguir outro resultado e acabou por desvalorizar, de certa forma, o penálti polémico que resultou no golo da equipa sueca."Estamos aqui por algum motivo, entre as melhores equipas da Europa: é por mérito próprio. Jogar contra equipas deste nível e desta grandeza, são sempre jogos difíceis, mas acabámos por provar que lhes conseguimos fazer frente. O resultado não foi o melhor, mas chegámos lá, merecíamos mais. Portanto, não temos de ficar com peso na consciência e de cabeça baixa. Há mais três jogos, está tudo em aberto, é continuar a trabalhar. Claro que a sorte é sempre um fator que influencia e hoje não esteve connosco. Mas, a bola ao poste foi minha. Não vamos falar da sorte. Apesar de termos dado o nosso máximo, se calhar há aquele pequeno detalhe que faz a diferença e isso não nos ajudou, mas demos o nosso máximo e temos de nos focar no nosso jogo", afirmou Kika Nazareth, em conferência de imprensa."A partir do momento em que o único golo do jogo foi vindo deste penálti, claro que tem influência. Não gosto de falar de arbitragem, mas claro que podiam ter tomado outras decisões. Mas não são só as árbitras que erram. Se calhar, aquela bola que mandei ao poste tinha de ser golo, o livre ter sido batido para o outro lado talvez fosse uma melhor decisão. Merecíamos mais, mas também podíamos ter decidido e executado melhor.""Somos uma equipa nada experiente neste mundo [Liga dos Campeões] e conseguimos mostrar que fazemos frente a qualquer equipa. Começando no Bayern Munique, passando pelo Lyon, não sei quantas vezes campeão da Europa, e mesmo contra o BK Häcken, uma equipa de excelência, cada vez mais provamos que o futebol feminino português está a evoluir. Perdemos este jogo, mas fizemos coisas boas e aprendemos com os erros. É aprender, voltar a repetir as coisas boas e não tenho dúvida nenhuma que vamos conseguir mostrar que tanto o Benfica como o futebol feminino português estão a evoluir".