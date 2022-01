Kika Nazareth renova pelo Benfica até 2025

Kika Nazareth renovou esta segunda-feira pelo Benfica até 2025, depois de se ter estreado pelas águias em 2018/19, com apenas 16 anos. A internacional portuguesa, agora com 19 anos, revelou a satisfação por continuar de águia ao peito.





"Sinto um orgulho imenso. Sendo benfiquista desde pequenina, sócia um dia antes de ter nascido, é um orgulho saber que posso contribuir para a evolução do clube. O Benfica tem tido uma evolução tremenda no futebol feminino, desde as camadas jovens até a Champions em tão pouco tempo. Saber que fiz e que vou continuar a fazer parte disso é um sentimento muito especial", vincou à BTV na apresentação onde esteve também o presidente Rui Costa e o vice-presidente Fernando Tavares."O contexto do futebol feminino está a ter maior visibilidade, as pessoas à volta interessam-se, e ter aqui o presidente comigo, na renovação, é uma honra, é saber que as pessoas confiam em mim, acreditam em mim e no futebol feminino de uma forma generalizada. Como atletas do clube, temos de continuar a mostrar que o Benfica tem de apostar em nós. Este contrato é uma aposta no futebol feminino, e ser valorizada desta maneira é o melhor que pode acontecer tanto para o Benfica como para o futebol feminino. Temos muito para dar", acrescentou Kika.