Kika Nazareth: «Representar a Seleção e 11 milhões de pessoas é uma sensação de outro Mundo»

Francisca Nazareth, futebolista do Benfica, assumiu esta segunda-feira em conversa com a página 'Fútbol Emotion' ter alcançado o ponto mais alto da sua felicidade enquanto atleta profissional com a qualificação de Portugal para o Mundial de futebol feminino. "Não posso estar mais feliz, acho que atingi a minha felicidade com esta qualificação para o Mundial", disse. Antes disso, só mesmo o título de campeã nacional no Estádio da Luz diante do Sporting.

"Acho que a nível clubístico, posso dizer que ter jogado no Estádio da Luz e ter ganho o campeonato no Estádio da Luz contra o Sporting foi o ponto alto da minha curta carreira. Esta qualificação para o Mundial, mas antes disso o Europeu, a dimensão que um Europeu tem e a dimensão que é entrar para o campo e sentir que estamos a jogar um Europeu, a representar a nossa Seleção e 11 milhões de pessoas é uma sensação de outro Mundo", acrescentou.

Pressão por ser a internacional mais jovem de sempre?

"Não digo que tenho pressão, tenho da parte das mais velhas, em jeito de brincadeira, obviamente, mas pela idade não diria ter pressão. Claro que tenho uma pressão, mas assim como todas nós que representamos a Seleção Nacional temos."

Conselho para os mais jovens

"Eu acho que o melhor conselho que a gente pode dar, seja a um menino ou a uma menina que queira jogar futebol ou começar um desporto ou seja o que for, é que se divirtam. Sobretudo que se divirtam. Que façam o quer que seja sempre com um sorriso na cara."

Como gostarias que recordassem a Kika depois do futebol?

"Ficava muito mais satisfeita em ser reconhecida pela pessoa e pelo papel talvez que tive neste mundo do futebol, pelo meu país e vou falar, obviamente, pelo clube do meu coração, o Benfica. Gostaria de ter um reconhecimento mais ao nível pessoal."