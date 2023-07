Kika Silva é a mais recente contratação do Famalicão

O Famalicão anunciou este sábado a aquisição de Francisca Silva, a custo zero, para a nova temporada.Na época passada, a defesa internacional pelas seleções jovens por Portugal jogou no Länk Vilaverdense, por empréstimo do Sporting, onde marcou um golo em 23 encontros, além de mais quatro jogos na equipa B.Trata-se da segunda contratação dos famalicenses para a nova época, depois de terem garantido a guarda-redes Luísa Pinheiro, proveniente do Sp. Braga.