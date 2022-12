Lacasse eleita melhor da Liga

Cloé Lacasse, do Benfica, foi eleita a melhor jogadora da Liga BPI nos meses de setembro e outubro. A avançada canadiana, em grande destaque esta época, marcou cinco golos e deu uma assistência nos quatro jogos nesse período. Em todas as competições em 2022/23, soma 18 golos e cinco assistências em 22 partidas.As águias voltam à ação amanhã em jogo dos ‘oitavos’ da Taça de Portugal diante do Länk Vilaverdense. Já o Sporting, detentor do troféu, desloca-se ao terreno do Ouriense. A ronda arranca já hoje com o Valadares Gaia a receber o Racing Power, da 2ª divisão. Refira-se que os jogos dos ‘quartos’ terão lugar a 21 e 22 de janeiro.