Laura Casanovas reforça equipa feminina do Sp. Braga

A centrocampista espanhola Laura Casanovas é a mais recente contratação da equipa feminina de futebol do Sp. Braga, informou esta quinta-feira o clube minhoto.

Laura Casanovas tem 25 anos e conta com passagens por Espanyol e Montpellier.

"Estou muito contente e muito feliz porque estava à espera, na minha carreira futebolística, de uma oportunidade assim. Estou com muita vontade de começar e ajudar a equipa. É um sonho estar numa equipa que luta por todas as competições e vou dar tudo dentro e fora de campo para conseguir", afirmou, citada pelo site oficial dos minhotos.

Laura Casanovas afirmou ser uma jogadora que "gosta de ter e correr com bola, dar assistências" e sacrificar-se pelas companheiras.

"Gosto de defender e atacar, sou uma pessoa que deixa tudo em campo", concluiu.

O Sp. Braga terminou a edição 2020/21 da Liga feminina no terceiro lugar, com 27 pontos, menos 12 do que o Benfica, que sucedeu no historial às bracarenses, campeãs em 2018/19.