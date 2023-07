Laura Luís deixa o Sp. Braga: «Conquistei tudo o que tinha para conquistar»

O Sp. Braga anunciou a saída de Laura Luís através de um vídeo nas redes sociais no qual a avançada, visivelmente emocionada, se despede dos adeptos bracarenses."Estou cá para comunicar que deixarei o Sp. Braga, mas não deixarei no meu coração. Nele vão estar sempre comigo. Este clube deu-me tudo durante estes 6 anos. Conquistei tudo o que tinha para conquistar com este símbolo ao peito. É uma decisão difícil. Comigo só levo coisas positivas desde clube. Uma gratidão tremenda porque é a minha casa. Boa sorte e obrigada aos adeptos por todo o carinho", disse a jogadora madeirense, de 30 anos.Laura Luís representava o Sp. Braga desde 2017. Ao serviço do emblema minhoto participou em 143 jogos, marcou 84 golos e venceu todos os títulos nacionais. A internacional portuguesa por 53 ocasiões conta ainda com passagens pelo Marítimo e por clubes dos EUA e da Alemanha.