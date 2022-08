Lena Oberdorf, Alexia Putellas e Beth Mead disputam prémio de Melhor do Ano para a UEFA

Lena Oberdorf (Wolfsburgo), Alexia Putellas (Barcelona) e Beth Mead (Arsenal) são as três candidatas à vencer o prémio de Melhor Jogadora do Ano para a UEFA.Mead participou ativamente na conquista da Inglaterra no Campeonato da Europa em julho último, enquanto que Oberdorf foi peça-chave da Alemanha, na final final do Euro'2022, em que foi considerado o melhor Jogador Jovem do torneio.A espanhola Alexia Putellas tenta conquistar o galardão pela segunda vez consecutiva, depois de ter alcançado a distinção em 2021.